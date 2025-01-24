Онищенко объяснил, почему России нельзя выходить из ВОЗ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему России не стоит выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает «Радио Sputnik».

© РИА Новости

По словам Онищенко, ВОЗ должна работать в том виде, в котором она существует, пока не будет создан достойный аналог организации. При этом депутат добавил, что сейчас ВОЗ берет на себя обязанности, от которых «можно отказаться», однако основная часть работы организации должна выполняться.

«Всемирная организация здравоохранения должна

работать, пока мы что-то другого не создали, хотя ничего другого не создашь. Просто перенести, заменить штат весь и продолжить эту работу, потому что мы же с вами являемся и свидетелями, и жертвами. Иногда бывают моменты, когда возникающая инфекция не удерживается в пределах границ, и именно это главная задача ВОЗ. Хотя сейчас она берет на себя и другие функции, от которых может и можно отказаться. Но от глобального мониторинга отказаться мы не можем и не должны отказываться, но отстаивать свои интересы мы должны и обязаны», — заявил он.

Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из ВОЗ. Позже Онищенко назвал это решение «очень опасным».