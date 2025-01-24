Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 января, присвоил советскому, российскому и армянскому актеру, режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

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— Присвоить почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации» <...> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России», город Москва, — говорится в указе президента, он доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

9 января главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме, отметив, что у него «больное сердце». Она попросила извинить ее за то, что не пишет в соцсети, поскольку не умеет записывать видеосообщения в реанимации. 19 января Симоньян рассказала, что Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме и поблагодарила всех, кто в день Крещения помолился за здоровье ее супруга.

Врач Владимир Кондрахин рассказал «Вечерней Москве» о шансах Тиграна Кеосаяна восстановиться без последствий для здоровья после пережитой клинической смерти.