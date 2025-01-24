Артемий Лебедев дал совет тем, кто критикует власть

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился двумя способами, как можно изменить мнение либерала на более консервативное, назвав это превращением в "ватника". В одном из выпусков шоу "Ответошная", доступном в соцсети "ВКонтакте", он предложил тем, кто часто критикует власти, рассмотреть возможность открытия собственного бизнеса.

Лебедев подчеркнул, что убеждать человека, который недоволен действующей властью, в своем мнении невозможно. Вместо этого он советует переключить его внимание и заставить задуматься, возможно ли, что главные проблемы кроются не только в действиях властей, начав с различных предварительных упражнений.

В качестве одного из методов он предложил подписаться на чат, связанный с домом или школой. Он отметил, что многие участники подобных чатов не умеют правильно коммуницировать.

"Проведя время в таком чате, у человека может возникнуть мысль: 'Как же управлять такими людьми? Что, если ты мэр города и вокруг тебя одни [глупцы]? Или президент, а в стране полным-полно глупцов?" — предположил он.

Лебедев добавил, что это может заставить человека начать ценить те государственные структуры, где налажены механизмы принятия решений. Кроме того, дизайнер рекомендовал недовольным властями попробовать открыть свое дело. Он считает, что взаимодействие с людьми и решение трудностей на этом пути помогает осознать, что мир гораздо сложнее, чем кажется в "оптимистичных либеральных мечтах".

"Когда человек начинает думать или заниматься каким-то делом, он проходит путь, который иногда делает его настолько же консервативным, что это вызывает жалость", — заключил он.

15 января Лебедев отреагировал на критику в адрес России, процитировав широко известную русскую пословицу.