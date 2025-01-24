Звезду фильма «Приморский бульвар» госпитализировали в Москве

Звезду фильма «Приморский бульвар» Анну Назарьеву госпитализировали в Москве. 55-летняя актриса получила серьезную травму возле дома на улице Красная Пресня. Об этом сообщает mk.ru.

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По данным источника, женщину обнаружили ночью. Возможно, она потеряла равновесие и упала. Рядом с ней был мужчина, похожий на бездомного, но он был равнодушен к ситуации.

Актрису доставили в больницу с травмой головы и плечевого сустава.

Назарьева известна участием в фильмах «Танцплощадка», «Криминальный талант», «Приморский бульвар». Отмечается, что у женщины нет родных, кроме сына. Его она родила от режиссера Александра Полынникова. Он снимал супругу в фильмах, но два года назад умер после борьбы с раком.

Сообщается, что актриса так и не смогла оправиться после его ухода из жизни.

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