В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань вернулась в штатный режим работы с 07:00 по московскому времени.

"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – уточнил Кореняко.

Утром 26 января ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в аэропортах Ижевска и Казани. Работу авиагаваней приостанавливали для обеспечения безопасности полетов самолетов.

12 января аэропорт Пулково дважды останавливал работу. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Во время действия первых ограничений на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.