Стало известно о смерти повторившего «чудо в кукурузном поле» военного летчика из России
В Татарстане сообщили о смерти летчика-испытателя Льва Волегова. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Жесть Казани».
53-летнему мужчине стало плохо во время матча местной хоккейной команды. Несмотря на то, что медики были на месте уже через несколько минут, спасти его не удалось.
В 2019 году Лев Волегов вместе с Георгием Нежневым выполнили посадку на грунт бомбардировщика дальней авиации Ту-22М3 с отказавшим двигателем. Их подвиг тогда авиакомпании «Уральские авиалинии», в результате которой выжили все 233 находившихся на борту человека.
Ранее в России не стало самого титулованного в стране военнослужащего — летчика Игоря Родобольского. Его сердце не справилось с нагрузкой на фоне сердечной недостаточности и перенесенной несколькими годами ранее пневмонии.