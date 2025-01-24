Москвичи начали находить цинковые гробы во дворе

Жители Люблино на протяжении двух месяцев находят возле мусорной площадки во дворе деревянные и цинковые гробы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам жильцов нескольких домов на улице Ставропольской, пугающие находки появляются регулярно, несмотря на то, что они убирают гробы.

«Особо смелые жители многоэтажек пытались делать засады, но в те ночи никто не приходил, и зловещих предметов не появлялось. Однако стоит жильцам оставить «ночной пост», как история повторяется», - отмечает канал.

При этом особое недоумение у жильцов вызывает тот факт, что рядом нет ни кладбищ, ни моргов. Ближайшие подобные объекты — довольно далеко от места появления гробов.

Ранее в России участились случаи преследований людей с помощью анонимных посылок, отправляемых через службы доставки. Преследованиям часто подвергаются бывшие супруги, возлюбленные, попавшие в конфликтные ситуации подростки, пенсионеры. В частности, один из потерпевших в 2019 году в течение месяца получал различные товары — от мебели и сантехники до гроба. Мужчина обратился в полицию, но правоохранители не стали возбуждать уголовное дело.