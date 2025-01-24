В Самаре лабрадор-поводырь официально стал студентом вуза

В Самарском госинституте культуры официально появился новый студент — им стал лабрадор-поводырь по кличке Снежок. Верному псу, который помогает учащимся третьего курса, выдали студенческий билет, рассказала его хозяйка Анна Казаева в беседе с 360.ru.

© Газета.Ru

Снежок появился в семье Анны и ее супруга, учащихся на одном курсе, в сентябре прошлого года. Собака начала помогать им, а затем по инициативе ректора получила свой студенческий билет. Как рассказала Анна, сначала в вузе к собаке отнеслись настороженно, а затем, когда увидели, что Снежок очень воспитан и доброжелателен, у него появился свой фан-клуб.

На самих занятиях, по словам девушки, начинающий студент любит поспать под партой. Особенно тяжело ему дается философия — на этих парах Снежок начинает раскатисто храпеть.

«Он храпит на философии. Он именно на этой паре начинает прямо храпеть, — призналась Казаева. — То есть обычно он может спать и слегка посапывать, но именно на философии — храп такой раскатистый. И смешно, что это не только на паре, но и дома».

Что касается любимых предметов, то пес предпочитает пары по хоровому пению, где ему уделяется много внимания, особенно со стороны девушек, которые любят погладить добродушного лабрадора. По словам его хозяйки, в этом плане Снежок — настоящий «дамский угодник».

Сейчас юному студенту всего два года, поэтому он очень любознателен, воспринимает все с радостью и восторгом и в целом чувствует себя комфортно почти везде, заключила Анна.

Напомним, ученые выяснили, что подавляющее большинство домашних собак проявляет интерес к просмотру ТВ, но заядлыми любителями телевизионного контента оказались лабрадоры. В число наиболее «популярных» передач вошли программы о собаках, других животных и природе, а также мультфильмы.