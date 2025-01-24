Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 79%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (без изменений с прошлой недели). Также большинство населения - 81% (плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (без изменений), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (плюс 2 п.п.).

В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

Уровень поддержки "Единой России" составил 45% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 7% (без изменений), ЛДПР - 11% (плюс 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (без изменений), "Новых людей" - 2% (минус 1 п.п.).