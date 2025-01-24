СМИ: Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания
В воздухе во Владивостоке концентрация опасных веществ в 12,8 раза превысила норму Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил портал IQAir.
Так, содержание наиболее опасных для здоровья твердых частиц PM2.5 составило 64,2 микрограмма на кубометр воздуха. Их опасность объясняется тем, что они на протяжении долгого времени остаются во взвешенном состоянии в воздухе из-за малого веса и при дыхании могут глубоко проникать в кровь.
При настолько сильном загрязнении воздуха рекомендуется воздержаться от физической нагрузки, не выходить на улицу без необходимости и использовать очистители воздуха.
Ранее эколог Сергей Грибалев предупредил о страшных последствиях загрязнения Балтийского моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».