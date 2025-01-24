Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания

В воздухе во Владивостоке концентрация опасных веществ в 12,8 раза превысила норму Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил портал IQAir.

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Так, содержание наиболее опасных для здоровья твердых частиц PM2.5 составило 64,2 микрограмма на кубометр воздуха. Их опасность объясняется тем, что они на протяжении долгого времени остаются во взвешенном состоянии в воздухе из-за малого веса и при дыхании могут глубоко проникать в кровь.

При настолько сильном загрязнении воздуха рекомендуется воздержаться от физической нагрузки, не выходить на улицу без необходимости и использовать очистители воздуха.

Ранее эколог Сергей Грибалев предупредил о страшных последствиях загрязнения Балтийского моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».