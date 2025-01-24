Режиссер Павел Чухрай попал в больницу

Режиссер Павел Чухрай, номинант на премию «Оскар-1998», попал в больницу с гипогликемией. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, страдающий от сахарного диабета постановщик обратился к врачам с жалобами на слабость и головокружение. У него также начались проблемы со сном. В больнице 78-летнему Чухраю диагностировали гипогликемию — резкое снижение сахара в крови. Это состояние, утверждает канал, может привести к нарушениям работы мозга и к остановке сердца.

Сейчас, утверждает SHOT, Чухрай находится на амбулаторном лечении, ему прописали курс препаратов.

Фильм режиссера Павла Чухрая «Вор», где послевоенная жизнь в СССР была показана глазами ребенка, был номинирован на «Оскар» в 1998 году. После этого отечественный постановщик получил предложение от Стивена Спилберга принять участие в создании альманаха документальных фильмов о Холокосте «Прерванное молчание».

В сентябре 2022 года Чухрай покинул пост председателя Российского оскаровского комитета. Это произошло после того, как президиум Киноакадемии решил не выдвигать отечественный фильм на премию «Оскар».