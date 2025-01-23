Полиция заинтересовалась свадьбой двух детей на юге России

В Астраханской области полицейские заинтересовались свадьбой малолетних детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, сотрудники ГУ МВД России по региону заинтересовались данными о свадьбе двух малолетних цыганских детей, видео с которой было опубликовано 24 декабря. По факту случившегося проводится проверка.

Отмечается, что точная информация о том, где именно происходили запечатленные на видео события, отсутствует.

В Госдуме отреагировали на свадьбу с восьмилетним ребенком в Астрахани

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала привлечь к ответственности родителей за свадьбу с участием восьмилетнего мальчика. Известно, что в свадьбе участвовали дети из цыганской общины — 8-летний мальчик и 13-летняя девочка.