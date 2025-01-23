В России к бракам с мигрантами захотели привлечь полицейских

К процедуре заключения брака между гражданином России и мигрантом следует привлекать полицейских. Такую инициативу выдвинул российский общественник, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, его слова приводит URA.RU.

По мнению Крупнова, такая мера позволит снизить число фиктивных браков в стране. Он предположил, что сотрудники полиции могли бы проводить собеседование с до официальной церемонии в ЗАГС.

«Можно привлечь полицейских, которые будут задавать простые вопросы парам, собирать анкеты и проверять достоверность совместного проживания семьи», — поделился мнением Крупнов.

Общественник напомнил, что в других странах, как, например, в США, у желающих заключить брак также проверяют детали личной жизни.

«Там у супругов проверяют даже мусорные пакеты, чтобы подтвердить или опровергнуть факт совместного проживания. В России же любой 20-летний мигрант может подать заявление с 75-летней бабушкой», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российского инспектора по воинскому учету обвинили в фиктивном браке с бойцом специальной военной операции ради выплат.