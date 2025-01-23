Дельфинов заметили у берега в Анапе

В районе Витязевского лимана в Анапе заметили дельфинов. Очевидцы сняли их на видео.

Как сообщили в пресс-службе кубанского оперштаба, видео утренней охоты этих млекопитающих запечатлели утром в четверг, 23 января.

Как рассказала директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в беседе с РИА Новости, около 70 дельфинов стали жертвами разлива мазута при крушении танкеров «Волгонефть» в районе Керченского пролива.

Ранее стало известно, что более 5,5 тыс. птиц спасли на Кубани после разлива мазута.