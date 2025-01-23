Актера «Тайн следствия» госпитализировали с судорогами

Актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали со съемочной площадки в Санкт-Петербурге после того, как у него начались судороги. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, накануне актер был в одной из квартир на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге, где готовились съемки второго сезона криминального сериала «Дом с ментами».

«В какой-то момент Тищенко стало плохо, он упал с дивана, разбил нос - и у него начались судороги. Актера экстренно госпитализировали в реанимацию», - отмечается в сообщении.

Врачи выяснили, что у артиста отравление токсинами, а приступ мог быть связан с абстинентным синдромом.

Ранее СМИ сообщили, что народного артиста РФ Михаила Боярского якобы забрали в больницу в Петербурге. Утверждалось, что актера доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы из-за ишемической болезни сердца. Однако сын артиста опроверг эту информацию, отметив, что его отец находился на плановом обследовании и с ним все в порядке.