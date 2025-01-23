В российской глубинке захотели ввести «сухой закон» на пять лет

В российской глубинке на пять лет захотели ввести «сухой закон». Речь идет о селе Кинзекеево в Башкирии, пишет 360.ru.

С такой инициативой к властям обратились местные жители. Идею поддержал совет муниципального района, соответствующие акты уже разрабатываются.

«Мы встретились с инициативной группой. Потом обратились в совет муниципального района, там тоже поддержали. Провели все как положено, провели сход граждан, провели опрос жителей, начали оформлять документы», — рассказала глава Скворчихинского поселения Салима Герасименко.

Со слов чиновницы, жители выступили с такой инициативой в тревоге за будущее поколение, а также по той причине, что в деревнях качество продаваемого спиртного контролируется недостаточно. Она отметила, что селяне уже два года подряд принимали участие в республиканском конкурсе «Трезвое село», занимая второе, а потом и первое места.

Ранее в Вологодской области утвердили закон о продаже алкоголя всего по два часа в день по будням. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.