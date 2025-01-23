Названа самая популярная выставка Третьяковки

Третьяковскую галерею в 2024 году посетили более 2,5 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора музея Елену Проничеву.

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Это на треть больше, чем в 2023 году, уточнила она. Самой популярной, по словам Проничевой, стала выставка «Васнецовы. Связь поколений».

Накануне стало известно, что более 1,6 млн россиян посетили музеи в новогодние праздники, чаще всего они посещали Русский музей, Третьяковскую галерею и Эрмитаж.