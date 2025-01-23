Жительница Подмосковья проглотила щетку во время чистки зубов

16-летняя жительница Подмосковья случайно проглотила щетку, пока чистила зубы. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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Отмечается, что девушка пришла на прием к врачам центра им. Л. М. Рошаля с жалобами на тошноту и боль в верхней части груди. Пациентку «просветили» и обнаружили в ее желудке розовую полноразмерную зубную щетку.

Тогда девушка вспомнила, что недавно чистила зубы, отвлеклась и зубная щетка куда-то пропала. Под общей анестезией и с помощью эндоскопического инструмента инородный предмет достали, на это потребовалось полчаса. Сейчас жизни юной жительницы Подмосковья ничего не угрожает, ее выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи достали 130 магнитов и батарейку из желудка полуторагодовалого ребенка.