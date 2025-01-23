Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал решение президента США Дональда Трампа закрыть все программы по разнообразию и инклюзивности в правительстве.

Он подчеркнул, что фактически новый американский лидер своими первыми решениями окончательно искореняет «радужную» повестку.

«Конец Содома», — сказал Малофеев.

Накануне Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве.

Названа возможная дата встречи Путина и Трампа

В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в областях от безопасности полетов до армии.

Трамп заявил, что американцы заслуживают правительства, которое стремится служить каждому человеку с равным достоинством и уважением и «тратить средства налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».