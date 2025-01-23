После скандала с Певцовым в «Ленкоме» появились новые должности

Управление театром, который долгое время единолично возглавлял Марк Варшавер, передали новому художественному руководителю.

Должности президента и художественного руководителя появятся в столичном театре «Ленком Марка Захарова», сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Президентом «Ленкома» стал ранее занимавший должность директора театра Марк Варшавер, новым художественным руководителем станет заслуженный работник искусств России Владимир Панков (он также является худруком московского «Центра драматургии и режиссуры»). Должности директора «Ленкома» и руководителя «Театра на Юго-Западе» будет совмещать Дмитрий Берестов.

Напомним, после смерти прежнего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова в сентябре 2019 года худруком назначили Варшавера, в этой должности он проработал до 2022 года. После этого должность худрука в «Ленкоме» упразднили и ввели пост главного режиссера, им стал Алексей Франдетти, покинувший театр в июне 2024 года

КОНФЛИКТ С ПЕВЦОВЫМ И ЗАХАРОВОЙ

Январь 2025 года вообще выдался для «Ленкома» весьма напряженным — театр сотрясали скандалы, связанные с уходом актеров Дмитрия Певцова и Александры Захаровой (дочери покойного художественного руководителя).

Об окончании карьеры Певцов заявил в своем Telegram-канале — по его словам, его фотография была убрана со стены в фойе театра с 14 января. Неопределенность с Певцовым, по словам самого актера, длилась два месяца — после этого в театре ему дали понять, что в его услугах больше не нуждаются.

Скандал стал точкой в 33-летней карьере Певцова в «Ленкоме». Свою последнюю роль в спектакле «Юнона и Авось» он сыграл 24 ноября 2024 года.

В пресс-службе театра тут же поспешили заявить, что фотография Певцова находилась в фойе по ошибке. В «Ленкоме» заверили, что еще в ноябре 2021 года Певцов «забрал свою трудовую книжку», когда стал депутатом Госдумы.

Актеру припомнили и негативные отзывы о театре, в котором он продолжал играть по «срочным договорам». Резкие высказывания стали поводом для проведения Творческого Совета ведущих артистов театра под руководством народного артиста РСФСР Александра Збруева, на котором слова Певцова сочли «крайне неэтичными и не соответствующими действительности».

Варшавер же отметил в интервью ТАСС, что Певцову предлагали роли в новых постановках «Ленкома», однако актер неизменно отвечал отказом на любые предложения. Он также напомнил, что Певцов называл «Ленком» мертвым театром. Что, однако, не мешало артисту играть сразу в трех спектаклях.

Певцов в свою очередь заявил в беседе с NEWS.ru, что после кончины Захарова одно время даже хотел сменить Варшавера на его посту и возглавить «Ленком» из-за якобы низкой компетенции руководства. Якобы актер даже обращался с этим предложением в мэрию, но сейчас возглавить театр не желает. Впрочем, и вернуться в родные стены не откажется, если позовут.

Комментировать же нынешние кадровые перестановки «Ленкома» Певцов наотрез отказался.

«Эти новости я уже знаю. Я уже давно сказал все, что хотел. Сейчас я предпочитаю помолчать немножечко», — подчеркнул актер в разговоре с НСН.

Не успела театральная общественность отойти от шока после новости об уходе из «Ленкома» Певцова, как о своем уходе из театра объявила Александра Захарова. Более того, ушла она, по ее словам, тоже не по своей воле.

«Я не уходила из театра, меня убрали со сцены. Мне вчера сообщили из дирекции театра, что я не должна быть на сцене театра “Ленком Марка Захарова”. Я не выясняла причины, видимо, я неугодна. Раньше мне давали раз в полгода сыграть спектакль “Вишневый сад”, теперь, видимо, совсем не будут давать. С уходом моего отца меня постепенно убрали из репертуара. На мой взгляд, в театре тяжелый кризис. Мне удивительна тенденция убирания из театра популярных актеров, на которых ходил зритель», — сказала она.

Говоря о Певцове, Захарова отметила, что многие актеры в театре запуганы руководством.

«Дмитрий Певцов — большой артист. Он — один из последних, кого вырастил Марк Анатольевич Захаров. Певцов потрясающе играл Фигаро, он изумительно играл Треплева. Он спас “Юнону и Авось”, когда случилась катастрофа с Николаем Петровичем Караченцовым. Он очень решительно и смело ввелся в этот спектакль, вводил его Марк Анатольевич, и спектаклю подарили еще какое-то время жизни. Мне странно и удивительно, что сейчас происходит. Должна сказать, что мне периодически звонят актеры театра, которые перепуганы. Я не могу называть их имена, но люди просто находятся под угрозой», — отметила Захарова.

Впрочем, Варшавер упреки Захаровой назвал не более, чем наговором. По его словам, работы в театре Захарову, никто лишал, более того, она по-прежнему числится в труппе театра, работает в «Ленкоме», и руководство не предлагало ей уйти.

Тем временем и заступиться за Варшавера есть кому. Так, театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил НСН, что работа в «Ленкоме» по совместительству, чем после избрания депутатом Госдумы занимался Певцов, противоречит принципам театра, а уход Захаровой мог случиться и при жизни ее отца.