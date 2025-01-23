Россиян предупредили о раннем появлении клещей

В этом году клещи могут активизироваться прежде обычного. О раннем их появлении граждан предупреждают в Роспотребнадзоре.

Как правило, клещи пробуждаются во второй половине апреля со стабильными плюсовыми значениями температуры. Однако на фоне аномально теплой зимы кровососущие могут начать присасываться на месяц раньше — в середине марта. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2014 году, когда зима также выдалась теплой и малоснежной, напоминают в ведомстве.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — предостерегают специалисты.

Во время пребывания на природе россиянам рекомендуют носить облегающую одежду, закрывающую доступ к коже. Также перед походом в лес следует наносить репелленты. Предписания необходимо соблюдать в том числе в городских парках.

Ранее москвичей успокоили насчет необычной активности клещей. Массовое пробуждение кровососущих в столице еще не выявлено — его стоит ждать, когда среднесуточная температура воздуха достигает пяти градусов тепла.