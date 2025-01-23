Священник Духович призвал запретить внедрение чипов в мозг

Внедрение чипов в мозг может привести к непредсказуемым и «страшным последствиям». Об этом заявил член синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович.

По его словам, технологии, которые непосредственно влияют на сознание человека, ведут к отнятию его свободы, дарованной Богом.

— Никто не может предсказать, к каким страшным последствиям может привести внедрение в самую неизученную область — сознание человека. Ведь мозг является органом, ответственным за сознание... С духовной точки зрения плохо то, что благодаря таким технологиям появляется возможность воздействия на личность человека, — подчеркнул Духович.

Он также добавил, что такие технологии должны быть запрещены во всем мире, передает РИА Новости.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.

В августе прошлого года уже второй человек получил мозговой имплант от компании Neuralink, процедура прошла успешно. Илон Маск уточнил, что в мозгу пациента работают 400 электродов.