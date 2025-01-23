В Театре наций прошли показы лучших спектаклей малых городов России

Спектакль «Не был женат» режиссера Айдара Заббарова — постановка Альметьевского татарского государственного драмтеатра. Это история приехавшего в Санкт-Петербург татарского юноши Шамси из ортодоксальной мусульманской семьи и русской девушки Анны. Действие происходит в начале XX века. Сначала у пары завязывается дружба, а вскоре роман. Но парень не забывает наказа близких — жениться можно только на татарке. Поэтому Шамси принимает Анну за близкого друга, с которым можно разделить постель, а потом вместе выбирать невесту. Когда выясняется, что девушка беременна, Шамси хочет бросить все и уехать на родину. Но как мужчина и будущий отец принимает обратное решение. Он все же уедет, но после рождения второго ребенка. А причина тому — то, чего он так боялся: Анна повела крестить детей в православную церковь.

«Не был женат» шел в Театре наций на татарском языке с синхронным переводом на русский.

Материалом для спектакля стала не только одноименная повесть Гаяза Исхаки, но и интервью с реальными людьми. Авторы спектакля поднимают тему межнациональных браков, рассуждают о рамках национального менталитета и религиозных установках, интерпретируют взгляды на любовь и семью то с общечеловеческих позиций, то с позиций христианства и ислама. Продолжает директор Альметьевского татарского государственного драмтеатра Фарида Исмагилова:

— Гаяз Исхаки не просто писатель-романист, он татарский просветитель, у него редкий дар. Конкретно эту повесть мне очень хотелось воплотить на сцене. Мы живем в Татарстане и знаем такие семьи, такие случаи. Конечно, есть очень счастливые семьи, но есть и немножечко по-другому.

— Тогда этого было больше, чем сейчас?

— Сейчас больше. Мы очень беспокоимся, потому что в этих смешанных браках дети зачастую не знают родного языка, не приобщаются к родной культуре, какая-то сторона обязательно перетянет. Наша нация должна тоже сохраниться. Россия богата своей многонациональной культурой. У нас есть проблемы, есть вопросы, поэтому нам бы очень хотелось, чтобы к этому подходили взвешенно. Хотя, может, сегодня цифровизация, может быть, я немножечко смешно выгляжу вот в этом плане.

Музыкальный спектакль «Калечина-Малечина» — постановка главного режиссера Няганского ТЮЗа Сойжин Жамбаловой из Югры. Литературной основой стал одноименный роман Евгении Некрасовой, вошедший в шорт-листы многих литературных премий.

Это современная история в духе магического реализма. Школьница Катя — «невыросшая». Ее родители заняты своими делами и свою дочь практически не замечают. В школе учителя и одноклассники всерьез ее не воспринимают, часто дразнят и издеваются над ней. Катя — колючий, резкий, уходящий в себя подросток, совершенно не умеющий решить ни одну из поставленных перед ней задач. И в тот момент, когда Катя совершенно запутывается в клубке собственных нервов, на ее пути встречается Кикимора. Очень может быть, та самая, которая эти нити переплела.

Для режиссера Сойжин Жамбаловой тема подросткового взросления очень важная, сложная и не до конца доступная. И «Калечина-Малечина» открыла ей своеобразный портал в тему исследования этого непростого возраста:

Сойжин Жамбалова главный режиссер Няганского ТЮЗа «Эта сложная история, на мой взгляд, для взрослых. Эта болезненность бьет сильнее по тем, кто уже «выросший», и тем, у кого есть свои «невыросшие» дети. Все в итоге сводится к тому, что все мы когда-то были «невыросшими» и мы все взрослеем, взрослеем до сих пор, этот процесс не останавливается. И если даже в потоке жизни ты забываешь про какие-то вещи, в спектакле есть манки в самой теме, в событийном ряде романа, на которые отзываются воспоминательные рефлексы, видимо, очень болезненные, очень важные для каждого человека. Люди пишут: «Я долго обнимала своих детей после спектакля», «Я просила прощения у них». И если наш спектакль для кого-то становится мотивом для того, чтобы поговорить в семье, я считаю, что это большой успех».

В канву спектакля также вписаны реальные истории актеров. Они делятся своими трогательными воспоминаниями из детства и уже взрослой жизни и переосмысляют их. Спектакль очень эмоциональный, зрители не могли сдержать слез.