Мизулина назвала кощунством слова Трампа

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне являются "кощунством" и "издевательством" над памятью ветеранов. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе встречи с участниками 36-го международного фестиваля Клуба веселых и находчивых (КВН) в Сочи.

Накануне Трамп заявил в Truth Social, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, призвав не забывать об этом. В том же посте он отметил, что поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям РФ.

"Я сегодня увидела пост Трампа. Надеюсь и думаю, что после него весь восторг у большинства людей уже ушел на задний план. Потому что заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну - это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", - сказала Мизулина.

Она также подчеркнула, что считает подобные высказывания крайне сомнительными.

"По-другому воспринимать [это] не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и воевал за свою страну, за своих родных, за Россию", - добавила Мизулина в беседе с журналистами.

Военкоры резко ответили на угрозы Трампа в адрес России

Советский Союз понес самые большие потери во Второй мировой войне. По данным Министерства обороны РФ, общие безвозвратные потери СССР составили 26,6 млн человек, из которых порядка 18 млн - гражданское население и около 8,7 млн - военнослужащие (из них 1 млн советских солдат и офицеров отдали свои жизни при освобождении народов Европы).