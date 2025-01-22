Ведущий Первого канала высказался об уехавших из России журналистах

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин высказался о журналистах, уехавших из России. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, запись которого доступна на Rutube, он заявил, что его коллеги хотели почувствовать себя изгнанниками.

Ведущий Первого канала высказался об уехавших из России журналистах
© РИА Новости

По словам Шейнина, после начала спецоперации на Украине некоторые российские журналисты понимали, что не смогут долго оставаться в стране из-за своей позиции.

«Мне кажется, многие из них этого хотели (уехать за границу — прим. «Ленты.ру»). Мне кажется, что им хотелось приехать туда обиженными изгнанниками», — выразил мнение ведущий.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала дураками артистов, уехавших из РФ. Она заявила, что считает их поведение «беснованием».

Перед этим блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о журналистах телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавших из России. Он заявил, что сотрудники СМИ «где-то прозябают в непонятной жопе, платят свои европейские налоги и получают свои копейки за Telegram-рекламу».

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