Не уходивший в отпуск 12 лет россиянин добился компенсации после увольнения с работы

Житель Нижнего Новгорода, работавший 12 лет без отпуска, при увольнении добился компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Согласно материалам проверки надзорного органа, с июля 2011 года по декабрь 2023 года мужчина работал в компании, осуществлявшей коммерческую деятельность в сфере обращения с отходами. При этом нижегородец ни разу не брал отпуск. После увольнения фирма не выплатила ему задолженность по отпускным, которая составила более 2 млн рублей, и тогда экс-сотрудник обратился в прокуратуру.

После проверки ведомство внесло представление руководителю предприятия, компания вернула мужчине положенную ему сумму.

Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат» УК РФ.