Многоженец Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек

Многоженец Иван Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек. По его словам, максимум он тратит 77 тысяч рублей.

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Около 75 тысяч уходит на коммунальные услуги, питание, лекарства.

Он уточнил, что покупает одежду трем свои женам раз в три-четыре года.

— Я готовлюсь к этому, откладываю. У меня есть специальные копилочки для одежды, туда-сюда, — отметил многоженец в беседе с 360.ru.

Сухов также пожаловался на сильных женщин и на потерю прав у мужчин. Он полагает, что издавать законы и управлять страной должны только представители сильного пола.

Многоженец привлек внимание председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останины. Она считает, что его взгляды на семейную жизнь требуют помощи специалистов. Она заявила, что отправила бы мужчину к психиатру.

Останина внесла в нижнюю палату парламента проект закона о запрете пропаганды многоженства в рекламе. Она также напомнила об уголовной ответственности за многоженство в РФ.

Мужчина живет с тремя женами и 14 детьми в небольшой трехкомнатной квартире. При этом его дети не ходят в школу, а женам запрещено работать и тратить деньги без разрешения мужчины. Что известно о многоженце Иване Сухове и его семье — в материале «Вечерней Москвы».