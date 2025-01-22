Многоженец Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек
Многоженец Иван Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек. По его словам, максимум он тратит 77 тысяч рублей.
Около 75 тысяч уходит на коммунальные услуги, питание, лекарства.
Он уточнил, что покупает одежду трем свои женам раз в три-четыре года.
— Я готовлюсь к этому, откладываю. У меня есть специальные копилочки для одежды, туда-сюда, — отметил многоженец в беседе с 360.ru.
Сухов также пожаловался на сильных женщин и на потерю прав у мужчин. Он полагает, что издавать законы и управлять страной должны только представители сильного пола.
Многоженец привлек внимание председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останины. Она считает, что его взгляды на семейную жизнь требуют помощи специалистов. Она заявила, что отправила бы мужчину к психиатру.
Останина внесла в нижнюю палату парламента проект закона о запрете пропаганды многоженства в рекламе. Она также напомнила об уголовной ответственности за многоженство в РФ.
Мужчина живет с тремя женами и 14 детьми в небольшой трехкомнатной квартире. При этом его дети не ходят в школу, а женам запрещено работать и тратить деньги без разрешения мужчины. Что известно о многоженце Иване Сухове и его семье — в материале «Вечерней Москвы».