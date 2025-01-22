От духовного состояния России, согласно третьему предсказанию Фатимы, будет зависеть дальнейшая судьба всего мира. Об этом рассказал священник храма Святой Троицы в Костроме, отец Иоанн Смирнов.

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Духовник напомнил, что в 1917 году в португальском городе Фатима детям явилась Дева Мария, которая передала им три сообщения с пророчествами, два из которых удалось вскоре разгадать. Однако содержание третьего предсказания долгое время было под завесой тайны, пока в 2000 году его официально не раскрыл Ватикан.

Священнослужитель, который подробно изучал содержание пророчества, указал на роль России в грядущих событий. По словам отца Иоанна, человечеству предстоит столкнуться с масштабной битвой добра из зла, в которой светлые силы смогут одержать победу только в случае, если за Россию будет молиться весь мир.

— Россия всегда играла важную роль в мировой истории, а ее духовное возрождение может стать началом глобальных перемен, — передает слова духовника Дзен-канал «Новосвят».

Святая Матрона Московская оставила после себя множество предсказаний, в том числе о страшных последствиях для Европы, если та решит отвернуться от России.