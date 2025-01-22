Отец 14 детей Сухов заявил, что ему богом предопределено размножаться

Многоженец Иван Сухов, который имеет трех жен и 14 детей, объяснил, зачем ему такое количество избранниц.

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Он уверен, что его главное предназначение — размножаться.

— Я не кусок раздаточного мяса, я мужчина, и Богом предопределено мне биологически размножаться. Я могу больше немножко физически, чем женщина, — заявил Сухов.

По его словам, природой так заложено, что он может воспроизвести больше детей, чем одна женщина. Так он обозначил, что ресурсы женского организма ограничены, а ему «родить» детей от нескольких партнерш намного проще, сообщает 360.ru.

Сухов также пожаловался на сильных женщин и на потерю прав у мужчин. Он полагает, что издавать законы и управлять страной должны только представители сильного пола. Многоженец рассказал, что на семью из 34 человек ему хватает 75 тысяч рублей в месяц.

Сухов привлек внимание председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останины. Она считает, что его взгляды на семейную жизнь требуют помощи специалистов. Она заявила, что отправила бы мужчину к психиатру. Чиновница также напомнила об уголовной ответственности за многоженство в РФ.

Мужчина живет с тремя женами и 14 детьми в небольшой трехкомнатной квартире. При этом его дети не ходят в школу, а женам запрещено работать и тратить деньги без разрешения мужчины. Что известно о многоженце Иване Сухове и его семье — в материале «Вечерней Москвы».