Игрок «Что? Где? Когда?» внесен в список экстремистов

Политик Леонид Гозман* и бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Ровшан Аскеров* стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма из-за опубликованных в соцсетях «ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова». Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

В 2024 году Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте экс-председателя партии «Союз правых сил» Леонида Гозмана* по делу о фейках о российской армии. Против Гозмана*, по данным осведомленных источников, было возбуждено дело о публичном распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

*Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняют функции иностранного агента в России.