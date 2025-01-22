Сын актрисы Шукшиной ушел на СВО, оставив дома малолетнего сына

Сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился служить в зону СВО. Об этом заявили соседи артистки в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

По их словам, молодой человек уехал на передовую еще весной прошлого года. Дочь актрисы от первого брака Анна Шукшина, которая также присутствовала в студии, также призналась, что уже очень давно не видела своего брата. Дома у Касаткина остался сын, которого ему родила недавно скончавшаяся Фрейя Зильбер.

22 декабря в Петербурге обнаружили мертвой бывшую невестку Шукшиной. Вокруг нее лежали шприцы и курительная трубка. Она стала известна в 2017 году, когда в передаче телеведущего Андрея Малахова рассказала, что Касаткин отказывается признавать своего сына.

Шукшины впервые высказались о гибели Фрейи Зильбер

Интриги и скандалы в семье великого актера Василия Шукшина — дело привычное, и это ни для кого не секрет. Но каждый раз история противостояний разная. Осенью 2021 года в большом семействе ссора случилась из-за недвижимого наследия знаменитого супруга народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее внучка Анна Трегубенко якобы отобрала эту самую квартиру у второй законной наследницы, своей тети Ольги Шукшиной. С чего начался спор и какие еще громкие истории случались в звездном семействе — в материале «Вечерней Москвы».