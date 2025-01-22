Гитарист патриотической группы умер от черепно-мозговой травмы

Бас-гитарист патриотической группы «Сплав» Павел Сывороткин во время падения получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому, а после скончался.

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Смерть произошла еще в ноябре прошлого года, однако о деталях произошедшего стало известно в среду, 22 января.

— Примерно в 5 утра 22 ноября (его жена — прим. «ВМ») Марианна услышала грохот в коридоре и выбежала из комнаты, чтобы проверить, что случилось. Она увидела, что ее муж лежит на полу. Причиной смерти стала инерционная закрытая черепно-мозговая травма. Такая травма возникает при падении, — передает слова источника, знакомого с ситуацией информационного агентство «Регнум».

Сывороткин был бас-гитаристом в патриотической группе «Сплав». Творческий коллектив группы писал песни про бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Также он вместе с другими артистами часто ездили в зону специальной военной операции с гуманитарной помощью.