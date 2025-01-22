Как Приморская сцена Мариинского театра стала расширять свой богатый репертуар

Первую в наступившем году премьеру - "Свадебку" Игоря Стравинского - Приморская сцена Мариинского театра покажет уже 30 января. Это оригинальное произведение, синтез нескольких жанров - балета, вокального искусства и музыки. Чем запомнился год минувший и что ожидает поклонников высокого искусства в 2025-м, рассказала заслуженная артистка России, руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинки Ирина Соболева.

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Ирина Юрьевна, в сентябре прошлого года оперная труппа впервые выступила на сцене Большого театра. Это же Олимп, покорить который мечтает каждый артист. Вы волновались за труппу?

Ирина Соболева: Я была уверена в возможностях нашего театра и потому спокойна. Когда стали известны даты гастролей в Москве, началась планомерная подготовка. Хотелось показать больше опер, но мы остановились на двух. Остальные - в следующий раз! (Улыбается). Привезли в Москву "Аиду" Верди в постановке Алексея Степанюка и "Царскую невесту" Н.А. Римского-Корсакова в постановке Вячеслава Стародубцева. Спектакли накатанные, артисты успешно справились с волнением. После аплодисментов и выходов на поклоны мы услышали крики из зала: "Оставайтесь с нами!". Это дорогого стоит.

Вы совмещаете руководство оперной труппой Приморской сцены с работой в Мариинском театре. В чем замысел такого совмещения?

Ирина Соболева: Для меня до сих пор загадка, как это случилось. Решение Валерия Абисаловича Гергиева стало полной неожиданностью.

При первом знакомстве я увидела современнейший театр с большим и малым зрительными залами (на самом деле не такой уж он и малый - более 300 мест!). Но этот зал выглядел заброшенным. Мы начали трудоемкий процесс его реанимации с подготовки маленьких опер для детской аудитории, рассчитанных по времени на час с небольшим. Так появились постановки "Маленький принц", "Кот Мурыч", "Сцены из жизни Николеньки Иртеньева" (по трилогии Льва Толстого), "Репка", "Бременские музыканты".

Увидев на одном из первых спектаклей реакцию маленьких зрителей, я поняла, что мы на правильном пути, хотя поначалу публика заполняла едва ли четверть зала. Сама разносила подушечки для кресел, чтобы деткам было удобно сидеть и смотреть представление. А через некоторое время мне сообщили - о, радость! - что все билеты проданы. Теперь там частенько аншлаги.

Как и на спектаклях взрослого репертуара. Напомните о нем.

Ирина Соболева: "Волшебная флейта", "Дон Карлос", "Риголетто", "Травиата", "Любовь к трем апельсинам", "Паяцы", "Турандот", "Тоска", "Мадам Баттерфлай", "Царская невеста", "Снегурочка", "Сказка о царе Салтане", "Евгений Онегин", "Макбет", "Хованщина", "Борис Годунов" и еще много других. Осенняя премьера прошлого года - комическая опера Доницетти "Дон Паскуале".

Не всякий театр может похвастаться таким богатым репертуаром. В труппу за последние несколько лет пришло много певцов, без них это было невозможно.

Как вы подбираете солистов? Под репертуар или репертуар под возможности труппы?

Ирина Соболева: И так, и так. Не хочу называть конкретные фамилии, чтобы никого не обидеть, но поверьте, пополнение пришло серьезное, чему я бесконечно рада.

С приходом в приморскую труппу нового серьезного пополнения у нас появились новые планы. В ближайших - постановки опер "Трубадур" Верди и "Князь Игорь" Бородина.

В репертуаре Приморской сцены на заре ее становления была опера "Игрок" Прокофьева. Мне посчастливилось услышать Владимира Галузина, признанного лучшим исполнителем главной партии. И наш хор в сценах с рулеткой был великолепен. Но сейчас ее нет в репертуаре…

Ирина Соболева: Я в свое время, что говорится, за руку привела Владимира Галузина в Мариинку, испортив на долгое время отношения с главным режиссером театра, в котором он служил. Действительно, "Игрок" - эксклюзивная работа Галузина, сделавшая его знаменитым на весь оперный мир.

В репертуаре театра есть очень зрелищные, веселые оперы - "Любовь к трем апельсинам", "Свадьба Фигаро". Появилась и оперетта "Летучая мышь". Это направление будет развиваться?

Ирина Соболева: Публика очень хорошо принимает такие постановки. Сейчас готовим для малого зала обновленную версию оперы Стравинского "Мавра" (по мотивам пушкинского "Домика в Коломне").

Идея добавить в репертуар классические оперетты у нас тоже есть, хотя это сложнейший жанр, не всем исполнителям под силу.

"Принцесса цирка", "Веселая вдова", "Цыганский барон" и другие оперетты требуют высококлассных артистов. Нужно уметь говорить и петь так, чтобы всем в зале было слышно, легко перемещаться по сцене и одновременно владеть искусством танца.

Ваша мама Лия Мабо была примадонной Рижского театра музыкальной комедии…

Ирина Соболева: Да, мое детство было озарено светом ее таланта. Рижская оперетта наряду со свердловской и московской была в тройке самых известных в СССР. Эти театры основывались на классической венской оперетте, у них был богатый репертуар - западно-европейский и советский.

Мама была замечательной Аделью в "Летучей мыши", хотя это очень трудная партия. А еще у меня сохранилось фото, где она в "Принцессе цирка" поет, балансируя на качелях под куполом.

Поклонники оперы, изучая афишу исторической сцены, мечтают увидеть на Приморской сцене современные оперы, например, "Лолиту" Щедрина, его же "Рождественскую сказку", недавнюю премьеру оперы "Милосердие" Александра Чайковского (по пьесе Николая Рериха) и другие. Есть ли у нас надежда?

Ирина Соболева: Мы стараемся учитывать пожелания зрителей. На одной из встреч слушательница спросила, почему в театре Владивостока не звучит "Очарованный странник" Щедрина.

Я передала это пожелание Родиону Константиновичу, и через год, ко дню рождения композитора, мы подготовили эту оперу. Она прозвучала на открытии фестиваля "Мариинский" в 2024-м. Хор и солисты Приморской сцены исполнили ее в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить театры, которые справятся с этим архисложным музыкальным материалом. Мы гордимся, что Владивосток стал третьим городом после Нью-Йорка и Санкт-Петербурга, где эта музыка прозвучала.

Недавно в телефонном разговоре с Родионом Константиновичем Щедриным мы обсуждали возможность включения в репертуарные планы Приморской сцены его оперы-феерии "Рождественская сказка".

Каковы гастрольные планы оперной труппы Приморской сцены Мариинки? Поездки по родной стране или к соседям по Азии?

Ирина Соболева: Наш оперный репертуар может заинтересовать зрителя в любом уголке мира. Гастрольные планы еще в процессе согласований, но уже известно, что коллектив Приморской сцены выступит на сцене Красноярского театра оперы и балета, а артисты из столицы Восточной Сибири приедут к нам во Владивосток.

Справка "РГ"

Ирина Соболева - ведущий концертмейстер Мариинского театра, лауреат национальной оперной премии "Онегин". С 2012 года преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре концертмейстерского мастерства. Входит в состав жюри ряда международных конкурсов. Проводит мастер-классы в России и за рубежом, сотрудничает с Большим театром. С сентября 2021 года - художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.