В Якутии побит рекорд теплой погоды 80-летней давности

Аномально теплая для января погода пришла в Якутию, передает РИА Новости со ссылкой на местный гидрометцентр.

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На западе и юго-западе республики 22 января установилась температура в диапазоне от -3 до -8 градусов. Таким образом, побит температурный рекорд 1940-х годов.

По словам заместителя начальника Якутского УГМС - начальника гидрометцентра Татьяны Маршалик, столь "жаркая" погода продлится до конца текущей недели.

В Якутске днем было от -13 до -15 градусов. При этом наиболее теплая январская погода в столице региона зафиксирована в 1979 году, когда температура воздуха составила -6 градусов. Синоптики не исключают, что этот рекорд может быть побит до конца текущей недели.