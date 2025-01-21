РПЦ призвала священников к сдержанности после слов Ткачева о «проливании семени»

Православным священнослужителям стоит аккуратнее подбирать слова и не делать необоснованных громких заявлений. Об этом во вторник, 21 января, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Причиной такого призыва стали слова протоирея Андрея Ткачева, который своими высказываниям неоднократно провоцировал волну негодования. Представитель Церкви отметил, что беспокойство духовника о судьбе России понять можно, однако важно помнить и об ответственности за все сказанные в Сети слова.

— Отец Андрей активный и талантливый человек, но, как многие медийные люди, может иногда эмоционально переходить грань, которую переходить не следует, — передает слова Легойды ТАСС.

Среди прочего Ткачев заявил, что удары украинской армией западными ракетами HIMARS по территории России являются божественной карой за аборты. Для подтверждения своих слов духовник даже привел статистику. Кроме того, отец Андрей также указал на том, что на самом деле многочисленные войны всегда начинались из-за «проливания семени». Представитель церкви обвинил разврат в кровопролитии.