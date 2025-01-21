Российскую певицу по ошибке признали умершей

Оперную певицу и солистку Мариинского театра Анну-Марию Матис признали умершей из-за ошибки с ИНН. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Матис рассказала, что проблемы начались, когда она не смогла зайти в приложение банка. Певица решила, что кто-то пытался ее взломать, что и привело к блокировке. Однако попытка узнать что-то по телефону не увенчалась успехом — ее отправили в отделение банка. И уже там ей сказали, что она сутки, как считается умершей. В результате сотрудники банка несколько часов фотографировали певицу и записывали с ней видео, чтобы доказать своему начальству, что произошла ошибка.

«Как удалось выяснить, ошибка произошла в налоговой. Несколько лет назад мы продали машину, и, видимо, из-за сбоя к моим "Госуслугам" прикрепился ИНН другого человека. Это жительница Клина, с моими данными у нее совпадает только имя отчество. Недавно она действительно умерла. Поэтому заблокировали мой аккаунт в "Госуслугах" и дальше по цепочке все карточки и документы», — поделилась Матис.

В настоящее время певица продолжает заниматься переоформлением своих документов, ей сказали, что процесс «воскрешения» займет от трех до пяти дней. При этом, по словам Матис, ее карточки уже разблокировали.