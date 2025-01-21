В Норильске жители нескольких домов лишились света из-за сбежавшего енота

В Норильске поймали сбежавшего енота, который случайно обесточил несколько жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе местной управляющей компании.

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ЧП произошло 18 января в 8-м микрорайоне Норильска. В один момент в пяти домах на улицах Ленинградской и Лауреатов погас свет, после чего электрики отправились на трансформаторную подстанцию и обнаружили там незваного гостя.

Енот, спрятавшийся под одной из конструкций, шипел и не поддавался на уговоры выйти на открытое пространство. Извлекать его пришлось специалистам МУП «КОС», организации которая отвечает за трансформаторные подстанции в Норильске.

Затем сотрудники предприятия восстановили свет и вернули животное хозяйке, живущей в том же доме. Женщина рассказала, что ее питомец по кличке Рони накануне сбежал из квартиры. За время отсутствия он переволновался, но не пострадал.