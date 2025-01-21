Боец СВО чудом выжил после удара гранатомета и очнулся в морге

Российский военнослужащий, который выжил после удара из гранатомета в зоне СВО, очнулся в морге и позже вернулся на фронт.

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По словам солдата, еще в 2024 году его бригада попала под обстрел украинской армии. Один из танковых снарядов влетел в стену здания, где укрывался боец. Военного с тяжелыми травмами экстренно эвакуировали и доставили в госпиталь, где у него остановилось сердце — врачи констатировали смерть.

Спустя время солдат очнулся запакованным в черный мешок в морге. Сперва ему было тяжело осознать происходящее, а последнее, что он помнил, — это мощную ударную волну, которой его с силой отбросило в стену.

Чудом выживший боец вскоре связался со своей женой, которая была счастлива «воскрешению» мужа и крайне зла из-за того, что врачи допустили такую ситуацию. После восстановления боец вернулся на передовую.

— Врач хорошо знал мою семью, он и позвонил супруге после моего воскрешения. Она высказала ему все, что думает о медицине и его профессиональных способностях. Я ее еле успокоил, боевая она у меня, — передает слова военного «Комсомольская правда».

Младший сержант Магомед Абдулаев на протяжении 29 дней держал оборону в блиндаже в зоне СВО. За это время ему приходилось балансировать на грани жизни и смерти.