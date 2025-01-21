Жители Лефортово засняли мужчину, который расклеивал объявления с призывом вступать в «чат жильцов». Видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Судя по опубликованному ролику, мужчина, не являющийся жителем дома в Лефортово, расклеивал рядом с лифтом на этаже объявления с QR-кодом, которые якобы ведут на домой чат. В действительности переход по такому QR-коду грозит пользователям кражей их Telegram-аккаунтов.

В последнее время в России наблюдается рост числа случаев, когда на дверях подъездов и в подъездах развешивают фейковые объявления с QR-кодами, которые якобы являются приглашением в чат жильцов в Telegram. Однако после перехода по ним жертва передает доступ к своему аккаунту в мессенджере и все переписки мошенникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют ни в коем случае не переходить по QR-кодам, которые встречаются в объявлениях, и не авторизовываться под своими аккаунтами в непроверенных сервисах. В случае необходимости ссылку на домовой чат можно попросить у соседей, старшего по дому или подъезду.