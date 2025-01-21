Внебрачный сын Жириновского не верит в предсказания «духа» отца об Украине

Предсказания «духа» бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского о сроках завершения военного конфликта на Украине не впечатлили его внебрачного сына Олега Жириновского (Эйдельштейна) — он усомнился в их достоверности. Об этом во вторник, 21 января, рассказало издание «Ридус».

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В материале утверждается, что якутские журналисты 17 января побывали на крещенских гаданиях, где якобы «потревожили дух» политика. Они решили спросить у «духа» Жириновского по поводу сроков завершения украинского конфликта, и закончится ли он в 2025 году. По словам корреспондентов, ответ был утвердительным.

При этом сын бывшего председателя ЛДПР поставил это предсказание под сомнение.

— Он много прогнозов дал, но насчет 2025 года слабо верится, — считает Олег Жириновский.

Однако внебрачный сын политика подчеркнул, что Жириновский не знал, что президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах и вернется к власти. Если бы бывший председатель ЛДПР располагал подобной информацией, он действительно мог бы сделать такой прогноз о сроках завершения конфликта, передают в издании.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся о них говорить. Какие события заранее спрогнозировал российский политик — в материале «Вечерней Москвы».