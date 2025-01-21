РПЦ прокомментировал слова протоиерея Ткачева о наказании России

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул важность тщательного выбора слов медийными личностями, комментируя заявление протоиерея Андрея Ткачева, связавшего обстрелы России ракетами HIMARS с наказанием за «разврат» и аборты.

Об этом он рассказал во вторник, 21 января.

— Господь наказывает нас этими «Хаймарсами» или «Скальпами», которые летают по нашим городам, долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку, — заявил Ткачев.

Легойда указал, что хотя протоиерей Андрей Ткачев является «очень талантливым, активным и медийным человеком», порой он может «эмоционально переступать черту, которую лучше бы не пересекать». Он также рассказал, что когда он приступал к своим обязанностям в 2009 году, Патриарх Кирилл посоветовал ему помнить об огромной ответственности за каждое произнесенное слово. По словам Легойды, он до сих пор руководствуется этим советом и считает, что такой подход важен для каждого человека, передает РБК.

Для подтверждения своих слов духовник Ткачев привел статистику, согласно которой прерывание беременности «забирает гораздо больше людей» как в мирное время, так и в период боевых действий.