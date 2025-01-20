СМИ рассказали, как живут дети Добровольской

Старший сын народной артистки России Евгении Добровольской Степан живет в Лондоне, в то время как Николай нигде не работает, Ян после смерти актрисы остался сиротой, а дочь Анастасия живет вместе с отцом. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила kp.ru со ссылкой на источник из окружения актрисы.

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Старший сын Добровольской Степан, который был рожден в ее первом браке с актером Вячеславом Барановым, в текущий момент живет в Лондоне и воспитывает сына вместе с супругой, словацкой моделью Барбарой Бедиовой. Добровольская считала Степана своей опорой, о чем неоднократно заявляла в различных интервью, и, скорее всего, надеялась, что он продолжит заботиться о своих братьях и сестре.

У 33-летнего Николая, сына от Михаила Ефремова, больше проблем, чем у Степана. Он окончил ГИТИС, но в кино уже давно не снимается, и, помимо этого, на протяжении последнего года Николай нигде не работал в связи с восстановлением после выпадения из окна. Добровольская купила ему квартиру, но теперь неизвестно, кто будет заботиться об одном из ее наследников.

У 21-летнего Яна Бойко, родившегося от актера Ярослава Бойко, жизнь тоже сложилась не лучшим образом. Он почти не поддерживает контакты с отцом, и после смерти матери фактически остался сиротой. Кроме этого, на данный момент Ян учится в театральном вузе. 15-летней Анастасии повезло больше: о ней продолжает заботиться ее отец Дмитрий Мананников, который живет вместе с ней в квартире его бывшей жены, передает kp.ru.

Поведение старшего сына покойной народной артистки России Евгении Добровольской, Степана, удивило присутствующих на прощании с ней. По их словам, во время гражданской панихиды наследник актрисы сидел отдельно от остальных членов семьи. Позднее, когда гроб вынесли из зала МХТ имени Чехова, Степан шел не вместе со своими братьями и сестрой, а в процессии двигался рядом с супругой, которая вела за руку их сына.