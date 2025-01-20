Российский актер умер в 55 лет, отыграв спектакль о загробной жизни

Российский театральный актер Эдуард Колбанов скончался вскоре после того, как отыграл на сцене премьеру новой постановки - спектакля "Добро пожаловать в рай". У артиста там была главная роль.

На трагическое совпадение обратил внимание портал "Балаково Live" - спектакль был показан в местном ТЮЗе.

По сюжету постановки герой умирает, и ему доводится узнать, что происходит после смерти.

"Анатоль, рядовой житель планеты Земля, после смерти должен вспомнить всю свою жизнь и доказать, что не зря ее прожил. Но отсюда, с небес, все выглядит совсем иначе! Заслуги - сомнительны. Достижения - спорны. Победы - не выдерживают никакой критики", - это синопсис спектакля. При этом герою дается шанс всё исправить.

Прощание с артистом прошло 17 января. Причиной смерти названы серьезные проблемы со здоровьем.

Колбанов родился в 1969 году. В 1995-м окончил Екатеринбургский театральный институт. С 1997 года работал в Шадринском театре, в 2007-2019-м - актер Армавирского театра драмы и комедии.