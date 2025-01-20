Ушел из жизни советский актер и режиссер Юрий Ханинга

19 января скончался Юрий Ханинга, советский казахстанский актер, режиссер и театральный деятель, педагог.

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Юрий Иванович Ханинга родился 11 февраля 1949 года. В 1982-м окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Щукина.

С 1973 года работал актером, режиссером, а далее - главным режиссером и художественным руководителем в театрах Казахстана. Также был художественным руководителем Карагандинского драматического театра имени Станиславского. Работал в других театрах СССР.

Жена - актриса театра и кино Лейла Бекназар-Ханинга.

Об уходе артиста сообщает Vecher.kz со ссылкой на Государственный академический русский драматический театр имени Горького в Астане. Также смерть мастера подтвердили в соцсетях его ученики и коллеги.