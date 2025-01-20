Пореченков высказался об уехавших из России после начала СВО людях

Народный артист России Михаил Пореченков высказался об уехавших из РФ после начала СВО людях.

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Его слова приводит aif.ru.

«Правда есть правда. Мы все видим, кто уехал, а кто остался здесь, помогает своей стране, переживает за нее. Да, много страшных и тяжелых вещей происходит, которые рвут душу. Но надо бороться, делать что-то для страны, для следующего поколения», — поделился актер.

Напомним, Михаил Пореченков начал сниматься в кино в середине 90-х годов. Известность ему принесла главная роль в сериале «Агент национальной безопасности». Всего фильмография артиста насчитывает больше 80 ролей в кино и сериалах: «Механическая сюита», «Девятая рота», «Убойная сила», «Гибель империи», «Ликвидация», «Реальный папа» и другие.

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Кроме того, Пореченков работал на телевидении и был ведущим программ «Запретная зона», "Битва экстрасенсов" и других проектов.

Ранее актер Виктор Логинов высказался о поведении уехавших из РФ Аллы Пугачевой и Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).