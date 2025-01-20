Пореченков высказался об уехавших из России после начала СВО людях

«Надо что-то делать для страны»: Пореченков высказался об уехавших из РФ
Народный артист России Михаил Пореченков высказался об уехавших из РФ после начала СВО людях.
Его слова приводит aif.ru.
«Правда есть правда. Мы все видим, кто уехал, а кто остался здесь, помогает своей стране, переживает за нее. Да, много страшных и тяжелых вещей происходит, которые рвут душу. Но надо бороться, делать что-то для страны, для следующего поколения», — поделился актер.
Напомним, Михаил Пореченков начал сниматься в кино в середине 90-х годов. Известность ему принесла главная роль в сериале «Агент национальной безопасности». Всего фильмография артиста насчитывает больше 80 ролей в кино и сериалах: «Механическая сюита», «Девятая рота», «Убойная сила», «Гибель империи», «Ликвидация», «Реальный папа» и другие.
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова продлила вид на жительство в Латвии
Кроме того, Пореченков работал на телевидении и был ведущим программ «Запретная зона», "Битва экстрасенсов" и других проектов.
Ранее актер Виктор Логинов высказался о поведении уехавших из РФ Аллы Пугачевой и Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).