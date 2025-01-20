В Новосибирских дворах дети начали убирать снег вместо дворников

В Новосибирске из-за недостатка работников коммунальных служб дети начали заниматься уборкой снега в своих домах и на окрестных территориях. Видео одной из жительниц разместил телеграм-канал «Сибирские ссылки».

«Вчера здесь невозможно было пройти, упали два пенсионера. А уже вечером наблюдала такую картину, что ребенок очистил лопаткой (лестницу. – Прим. ред.) до самых ступенек. Люди ходили, радовались», – рассказывает за кадром автор видео.

По словам сибирячки, в благодарность местные жители одарили ребенка шоколадками и даже деньгами.

«Просто дворников в Новосибирске вообще нет. Большинство ступенек превратились в ледяные горки. Здесь хотя бы дети почистили», – резюмирует она.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как соцсетях разгорелся спор, должны ли новосибирцы участвовать в уборке снега. Причиной этому стало видео о том, как жители выразили недовольство качеством уборки снега с автомобильных дорог. Редакция также опросила экспертов, возможно ли исправить ситуацию.