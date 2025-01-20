Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, не верит в виновность сына. Как сообщает РИА Новости, 60-летний Бекхан Падиев признался, что давно не общался с молодым человеком.

Накануне СК РФ заявил о задержании двух новых фигурантов по уголовному делу об убийстве Кириллова — Батухана Точиева и Рамазана Падиева. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, а также получали для него деньги от куратора.

Бекхан Падиев проживает со своей супругой в частном доме на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.

«Сын почти всю свою жизнь прожил в Карабулаке со своей матерью — моей первой женой и еще тремя нашими детьми. Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз», — рассказал мужчина.

Как отмечает РИА Новости, Бекхан не верит в виновность сына. По его словам, Рамазан «никогда ничего плохого не мог сделать».

«Это 100%. Я не верю в это. Такого у нас не было», — добавил мужчина.

Сам Падиев раньше работал водителем, однако сейчас находится на пенсии из-за болезни Паркинсона. Он не общался с сыном около 10 лет.