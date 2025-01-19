Россиян предупредили об опасности переводов незнакомцам по номеру телефона

Переводя деньги незнакомцам по номеру телефона, можно профинансировать терроризм, об этом россиян предупредили в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области, пишет «Газета.Ru».

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«Переводя деньги незнакомцу, например, на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Также россиянам посоветовали быть осторожнее с благотворительными сборами, чтобы не получить большие проблемы и не стать фигурантом уголовного дела.

В ГУРБ напомнили, что наказание по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») составляет вплоть до пожизненного. Гражданам рекомендуют пользоваться легальными способами оплаты услуг. На данный момент публикация из Telegram-канала управления и с сайта удалена.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram. Пользователям мессенджера приходят сообщения от знакомых с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка в письме ведет на фишинговый сайт, после перехода на который владелец теряет доступ к аккаунту.