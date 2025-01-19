Россиянам расказали об опасности домовых чатов

Мошенники начали использовать фейковые домовые чаты для кражи Telegram-аккаунтов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Злоумышленники расклеивают объявления в подъездах и лифтах, в которых говорится, что для жильцов создано новое чат-сообщество. Там якобы содержится информация о коммунальных платежах, авариях, соседях, ремонте и т.д. При этом вместо адреса выложен QR-код, который необходимо отсканировать.

Ссылка ведёт на фейковый аккаунт Telegram. Попавших туда пользователей просят ввести критические личные данные. В итоге мошенники завладевают чужими аккаунтами.

Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали, что при сомнительных ссылках в онлайн-сообщениях от знакомого человека надо перезвонить ему.