Стало известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

Состояние известного продюсера и режиссера Тиграна Кеосаяна остается прежним, тяжелым, рассказала в своем Telegram-канале его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Журналистка поблагодарила всех, кто молится за Тиграна, переживает о его состоянии, задает вопросы в соцсетях.

«Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — пояснила Симоньян.

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Ранее главред RT сообщила, что Кеосаян «пережил клиническую смерть и находится в коме».

Симоньян попросила прощения за то, что на фоне сложной ситуации с мужем сократила активность в социальных сетях. Она отметила, что «не умеет записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий».